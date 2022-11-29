環保署推屋頂光電 未來2年盤點1000處社區設置

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為響應國家綠能政策，行政院環境保護署29日宣布將擴大推廣公民參與太陽能發電；以自身大樓屋頂租給公民電廠，設置容量126.7KW的光電系統，一年約可發電14萬8000度電，減少約74.3公噸的二氧化碳排放。中央社記者張雄風攝 111年11月29日

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（中央社記者張雄風台北29日電）環保署以自身大樓屋頂與民間單位合作設置屋頂光電，環署表示，雖然環保署大樓曾被評估不適合設置，在與民間合作努力下最後還是成功；明年起盤點、希望2年內能在1000處社區完成設置。

為響應國家綠能政策，行政院環境保護署今天舉行「推廣綠能屋頂 低碳家園亮起來」記者會，宣布將擴大推廣公民參與太陽能發電。環保署以自身大樓屋頂租給公民電廠，設置容量126.7KW的光電系統，1年約可發電14萬8000度電，減少約74.3公噸的二氧化碳排放。

環保署副署長沈志修今天表示，環保署的屋頂光電，1年的發電占比約占14%，主要是希望將相關的經驗複制到低碳永續家園，目前有1222處，若每個低碳家園都能找到至少1處設置，又能有更多成功經驗能複制到其他社區。

環保署自民國104年即推動低碳永續家園評等認證，從最小的行政單位村、里開始，逐步擴散到鄉、鎮及區，進而影響縣、市；認證內容區分生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活與永續經營6大面向共計38項低碳行動。

沈志修坦言，最初環保署也有參與中央的屋頂光電標租，但因為面積等因素被評為沒有潛力，但透過公民電廠的系統還是能做起來；相信很多案場都像環保署一樣，一開始沒有被大的光電廠商看中，但其實仍有潛力。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，明年會盤點出至少1000處，希望在2年內能將屋頂光電設置完成，包含宮廟、活動中心或公營事業屋頂等都算潛力場址；另外會有媒合平台，由系統業者提方案供村里選擇。

接下來找的社區屋頂，會評估包括建築結構，屋頂使用至少需要10年、12年以上；希望藉由與民間的合作，能找出各社區適合的屋頂。

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本次競標單位、綠電合作社理事主席黃淑德表示，一般系統業者沒有500KW都不願意做，會算投資報酬率；但合作社是從10KW、20KW開始做，希望讓民眾對使用能源有感；現在新聞報導每天愈來愈熱，「我們都是當事人，我們都可能會是氣候難民」。

至於推廣小型屋頂光電的困難點，黃淑德說，之前曾遇到的包含老屋都更，大家都在等賣土地、賣房子，所以曾經談好的案子後來也放棄了；現在合作成功的案例，包含像是育幼院、社區大學或長老教會大樓等，未來也計畫與花蓮門諾醫院合作。（編輯：陳仁華）1111129