高溫炎熱用電創7月新高 光電大軍出力逾1成

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（中央社記者曾智怡台北11日電）今天各地高溫炎熱推升用電量，用電尖峰發生在下午2時58分，高達3984萬瓩，不僅為歷史第2高，也創7月新高紀錄，較去年7月最高用電日整整多出100萬瓩；因天氣晴朗，光電瞬時出力高達489萬瓩，占台電系統逾1成。

受太平洋高壓影響，今天各地天氣晴朗炎熱，雙北等11縣市多達攝氏36度高溫，最高溫為花蓮縣卓溪鄉攝氏38.3度。

高溫推升用電量，台電表示，今天用電尖峰發生在下午2時58分，高達3984萬瓩，僅次於今年6月23日的3994萬瓩，為歷史第2高，也突破7月新高紀錄；去年7月27日最高是3884萬瓩，今年則整整多100萬瓩。台電補充，下午2至3時，平均用電負載為3961.8萬。

分析用電居高不下原因，台電表示，第一，溫度高導致空調用電增加；第二，特高壓等產業用電可觀；第三，暑假來臨，學生待在家開冷氣。值得注意的是，今天汽電共生業者發電量並無上週多，代表增加對台電系統用電，進而墊高整體負載。

由於今天西部晴朗無雲，光電貢獻力可觀，台電指出，在用電尖峰那刻，太陽光電發電量達409萬，占系統供電10.27%，最高曾攀至489萬瓩。

根據台電資訊，今天實際備轉容量率為9.67%，較預估值低，備轉容量為385.2萬瓩，供電燈號亮黃燈，代表供電吃緊。（編輯：楊蘭軒）1110711