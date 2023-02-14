台灣精品帶領企業躍升 上銀蔡惠卿出任首位女理事長

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）台灣精品品牌協會（TEBA）日前選出新任理事長，由傳動元件大廠上銀總經理蔡惠卿出任，這是台灣精品品牌協會首任女性理事長。

台灣精品品牌協會今天上午透過新聞稿指出，日前舉辦第12屆第1次會員大會，由出席全體會員選出新任理監事團隊，第12屆理監事團隊由蔡惠卿領軍，兩位副理事長也是國內知名品牌經營者，分別是醫材大廠雃博董事長李永川、以及咖啡紗供應商興采國際董事長陳國欽。

台灣精品品牌協會指出，協會突破以往，增設多個功能委員會，包括企業社會責任（ESG）委員會及青年委員會，分別由B型企業（Benefit Corporation）歐萊德董事長葛望平以及漢餅品牌舊振南第5代經營者李立元擔任主委，另增聘專精品牌策略的榮譽顧問及高級顧問，為企業打造輔導培訓計畫。

蔡惠卿指出，此刻台灣企業面對變局前所未有，從地緣政治、供應鏈重組到能源短缺，要貫徹永續經營，除了確保營運體質穩健，更重要就是投入ESG，才能在淨零浪潮下不被淘汰。

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她說，未來30年，ESG就是經營品牌的王道，尤其在環境面向，台灣業者非常需要資源和協助，未來3年將啟動「品牌台灣、淨零永續」的價值，讓夥伴企業在面對淨零挑戰時，一同攜手、穩健前進。

台灣精品品牌協會成立於1989年，前身為中華民國自創品牌協會（BIPA），2007年與台灣精品聯誼會合併，正式更名為台灣精品品牌協會，成立宗旨是提倡台灣自有品牌、提升台灣品牌的國際競爭力，會員企業包括宏碁資訊，東元電機，麗嬰房，南京資訊，永光化學，上銀等，涵蓋資訊、科技、機電、零售、生技、車輛、運動休閒等產業。（編輯：楊凱翔）1120214