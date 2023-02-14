電子傳產帶頭衝 台股盤中指數創波段高

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台股14日盤中高點觸及15665點，創下近8個月以來新高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）在美國公布通膨數據之前，美股4大指數收漲，穩定市場軍心，台股今天也在電子、傳產股帶頭下，盤中高點觸及15665點，創下近8個月以來新高。

截至10時55分，加權股價指數上漲103.3點、為15647.58點、成交值新台幣969億元，電子股有台積電、鴻海、聯發科、國巨作為指標，傳產則有水泥、塑化、電纜股帶頭，帶領指數站回5日線15596點、重回15600點整數關卡。

分析師表示，雖然美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾之前表示美國通膨減緩，但在非農新增就業人數大增後，近期Fed官員談話風向明顯轉向，強調將繼續升息、升息峰值會更高，且今年不會降息等鷹派言論，加上美中關係因為中國大陸氣球事件後緊張情勢升溫，在預期本週美國CPI數據，將呈現月增的背景下，美股反應將牽動投資氣氛的消長。

投顧業者表示，本週有美國1月消費者物價指數（CPI）、台指期結算等變數，市場觀望氣氛較為濃厚，外資雖在台指期持有多單部位，但注意結算後倉位的變化，將影響後續外資是否有繼續買超台股的動能。（編輯：楊凱翔）1120214