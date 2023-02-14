半導體產業群聚 商仲：華亞成桃園最熱門工業區

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（中央社記者賴言曦台北14日電）桃園因臨近機場等地理優勢，產業發達。商仲統計，桃園市前10名交易最熱的工業區中，由華亞科技園區及周邊區域居冠，2020年至2022年累計交易金額達新台幣200億元。

信義全球資產公司統計2020年到2022年實價登錄資料，彙整出桃園前10名最熱工業區。

2020年到2022年華亞科技園區及周邊區域累計交易站上200億元大關，奪下榜首。第2名的中壢工業區開發時間較早，但隨著近年產業升級，逐漸從傳產走向高科技產業，累計交易額達145億元；第3名的觀音工業區，則是以化工、金屬工業產業為主，累計交易額為84億元。

信義全球資產桃園商仲部經理張桂珍分析，華亞科學園區位於桃園機場捷運沿線，且有科技大廠進駐，吸引上下游廠商前往投資設廠，形成完整半導體產業聚落；中壢工業區則隨著近年產業升級轉型，園區內廠房也在推動立體化更新，且緊鄰國道交通便捷優勢，成為企業進駐誘因。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛認為，工業地產市場與景氣走勢以及產業榮枯息息相關，觀察經濟部公布的投資台灣3大方案，截至2022年11月為止統計，累計投資額逾1.8兆元，其中桃園為3677億元，占整體投資額的20%，顯示桃園產業發展旺盛，企業擴廠需求帶動廠房、土地等工業地產交易。

此外，林建勛指出，後疫情時代消費習慣改變，電商網購崛起，產業積極布建物流理貨中心，具備多溫層、智能理貨的倉儲廠房，也是近年工業地產的熱門產品。

張桂珍表示，隨著桃園捷運軌道建設陸續建置中，加上航空城、龍潭科學園區3期計畫等多項大型開發案齊發，預估將促使桃園市的工業地產交易持續熱絡。（編輯：林淑媛）1120214