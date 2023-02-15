遠傳擬配3.25元股利 上半年EPS估賺1.49元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北15日電）遠傳電信今年預計發放每股現金股利3.25元，維持穩定股利發放政策；考量「遠亞併」預計下半年生效，僅公布上半年財測，估營收將成長3%、合併EBITDA成長1.9%、EPS為1.49元，年增5%。

遠傳電信今天召開2022年第4季法人說明會，公布去年第4季合併總營收為新台幣243.7億元；合併稅息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為78.8億元，年成長率達8.7%，創近4年新高；稅後淨利為25.5億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.78元，年成長率達29%，為產業界之冠。

累計全年營運，遠傳合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利的年成長率分別為4.5%、9.3%與22.1%，達到891.5億元、307.9億元與96.1億元，EBITDA與稅後淨利二大指標創下近5年新高，2022年遠傳稅後每股盈餘（EPS）為2.95元，財測達成率全數超標。

遠傳宣布，維持穩定股利發放政策，今年預計發放每股現金股利3.25元。

遠傳行動通訊業務穩健成長，月租型用戶數連續5年正成長，5G月租型用戶滲透率在2022年底已突破32%，客戶每月平均貢獻度ARPU連續22個月正成長，全年行動服務營收年成長率為2.9%，達到498.24億元，創下近3年新高，連續38個月超越競業，穩站業界第二。

遠傳指出，數位轉型持續創造利多，2022年全年新經濟營收年成長率達18%，營收占比從2016年的5%逐年提升至19.4%，受惠於企業端數位轉型需求強勁，以資通訊業務營收年成長幅度最為可觀，成長率達24%，其中雲端服務和自主開發解決方案表現最為亮眼，年成長率分別為38%和29%，挹注新經濟營收成長。

考量遠傳與亞太電合併生效日預計將發生於今年下半年，遠傳此次僅公布2023年上半年財測（未計入合併亞太電信），預估2023年上半年合併總營收將成長3%，達439.1億元；合併EBITDA預計將成長1.9%，達到155億元；稅後盈餘目標為48.7億元，預估2023年上半年每股盈餘（EPS）為1.49元，年增率為5%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

資本支出部分，遠傳預估2023全年資本支出為90億元，較2022年99億元為低。

展望2023年，遠傳表示，5G行動通訊業務將持續穩健成長，並積極發展自主開發綠色資通訊解決方案，深化策略夥伴合作，如近日與微軟加深戰略合作，持續挹注新經濟營收成長。遠傳並將加速發展影音、內容與數位加值服務增進獲利成長。此外，遠傳將全力配合主管機關對合併亞太案的審核程序，期待加速台灣電信產業健全發展。（編輯：翟思嘉）1120215