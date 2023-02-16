住展估今年北台灣新建案銷售率低於5成 房價續下修

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（中央社記者潘智義台北16日電）住展雜誌今天公布統計，2022年北台灣新建案銷售率跌破5成多空分水嶺，增加房價下修壓力；受到平均地權條例修正案及選戰等因素干擾，建案銷售速度已放緩，住展雜誌預估，北台灣2023年新建案平均銷售率仍會低於5成。

住展雜誌發布新聞稿指出，2022年北台灣新成屋、預售屋建案總規劃戶數共8萬6245戶，扣除建商保留戶、股東戶與地主分回戶後，釋出於市面銷售的可售戶數為6萬5136戶，累計成交2萬9550戶，剩餘戶數為3萬5586戶，平均銷售率約45.4%，較2021年下滑14.7個百分點，中斷連續5年正成長，且年衰退幅度為2015年以來最大。

住展雜誌說明，與2021年相比，2022年成交戶數大減9783戶，總成交金額同步下滑新台幣1487.86億元。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，2022年北台灣新成屋平均銷售率低於50%，顯示新建案市場已供過於求，市場買氣無法及時消化去年12月出現的千億推案量，緊接著年後至329檔期，北台灣尚有上千億元案量釋出，若買氣遲未有起色，建案面臨的競爭壓力與日俱增。

今年房市持續受「平均地權條例」修正案及選戰等因素干擾，建案銷售速度已放緩，住展雜誌預估，北台灣2023年新建案平均銷售率仍會低於5成。

以縣市區分，住展雜誌調查，2022年北台灣新建案平均銷售率，由高至低依序為宜蘭地區63.2%、新竹地區53.2%、基隆市49%、台北市46.8%、新北市44.7%、桃園市40.7%；與2021年相比，除基隆市外，其他縣市銷售率皆衰退，並以新竹降最多。

另外，2020、2021年新建案銷售率皆突破7成、稱霸北台灣的新竹，2022年銷售率53.2%，年降24.3個百分點。

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住展雜誌分析，新竹銷售率大幅下滑，主因為寶山銷售率僅26.8%，拉低全區平均。新竹其他區域銷售率都還在50%之上，尤其推案量相對少的竹市香山及竹縣湖口、關西、芎林，銷售率都超過70%。

台北市2022年銷售率約46.8%，較2021年降低20.8個百分點，新北市2022年銷售率為44.7%，年衰退15個百分點，桃園市2022年為40.7%，也較2021年度衰退14個百分點，為北台灣平均銷售率最低的縣市。（編輯：潘羿菁）1120216