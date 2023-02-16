智慧城市引爆全球7兆美元商機 投信推商品搶市

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）安聯投信表示，「智慧城市」主題在創新科技、永續發展與全球政策的推波助瀾下，許多商機孕育而生，根據研究，全球智慧城市轉型支出預估在2030年逼近7兆美元，已成為2023年最重要的投資關鍵字。

安聯投信16日舉行「智慧城市創新收益」記者會指出，當前全球有超過80%的GDP貢獻來自城市地區，預估到2050年，還將有超過2/3的人口居住在城市當中，而這將替城市帶來各式各樣的挑戰，相關智慧城市轉型的支出預估將達近7兆美元；據統計，目前全球有逾500個智慧城市計畫正在進行。

安聯投信表示，拜物聯網（IoT）發展及5G技術快速發展所賜，加上減碳與綠色經濟意識抬頭，促使更多城市加入智慧城市建設浪潮，不但為物聯網開闢新的市場機會，為既有產業型態及生活樣貌邁向智慧化發展帶來變革，更有助於加速推動城市均衡發展與生活品質。

安聯智慧城市收益基金產品經理趙芃宇表示，智慧城市策略聚焦創新科技的應用，因為將有助提高各方面的效率，包括資源使用、能源消耗，甚至交通運行，優化城市永續發展能力，進而促進經濟發展和提高居民生活品質，在這樣巨大轉變趨勢中，同時也創造潛在投資機會。

受邀記者會的安永諮詢服務副總經理陳志明分享智慧城市發展面貌時指出，近期爆紅的ChatGPT，則從連結性、能源效率、交通、醫療保健服務、全民參與來詮釋智慧城市的未來。

陳志明表示，應用上，包括智慧治理、智慧市民、智慧經濟、智慧交通、智慧環境、智慧生活這六大面向，不僅可以提升政府效能，改善民眾生活品質，更可提升資源運用效率。

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看好全球許多城市開始利用物聯網、AI人工智慧、雲端運算等工具，與城市裡交通、自來水道、電力設備、建築物等設備系統形成更有效率互動帶來的大商機，安聯投信於去年底引進智慧城市收益策略商品。

趙芃宇表示，根據研究，全球智慧城市轉型支出預估在2030年逼近7兆美元，光是建造智慧住宅、串聯物聯網設施，產值即有望突破千億美元；公共安全約3000億美元，智慧醫療也將近5000億美元。（編輯：張均懋）1120216