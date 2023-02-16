高流中心秀5G專網能量 年底擬邀日本虛擬偶像登台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄流行音樂中心導入5G專網應用，NCC副主委翁柏宗（右3）、NCC委員陳崇樹（右2）跟高雄市政府文化局副局長簡美玲（左3）等跟虛擬人物「輕軌美少女」現場即時互動。中央社記者蘇思云攝 112年2月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云高雄16日電）NCC今天訪查高雄流行音樂中心5G專網建置狀況，現場也展示高捷「輕軌少女隊」透過5G網路異地共演的成果。高雄流行音樂中心指出，去年高流未來趴的迴響不錯，受到年輕人歡迎，今年底規劃邀請日本虛擬人物登台表演。

國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗、委員陳崇樹，今天前往高雄流行音樂中心、中鋼訪查5G專網實際運用情形，兩案都由中華電協助打造5G專網，分別運用在消費者端跟企業端應用。

翁柏宗表示，頻譜就是天空中的土地，要好好規劃使用，電信業者得標後建設基地台，可以提供5G高速寬頻服務，但除了速度之外，也要有實際應用才能帶動5G產業發展。

高雄流行音樂中心代理執行長丁度嵐透露，去年11月高雄流行音樂中心委託中華電打造5G專網應用，打造5G科技虛實演唱會「高流未來趴」，提供台灣首次最大規模的虛實整合演出，去年約賣出3000多張票，觀察到很大一部分觀眾是高中生，也希望透過這樣的展演推廣虛擬偶像。

丁度嵐指出，今年規劃10月底、11月時配合高流的週年慶，正規劃邀請日本團隊，希望有機會邀請1組日本虛擬偶像在鄰近年底的高流趴登台，一起參與表演。

現場也展現高捷「輕軌少女隊」透過虛實結合、動態捕捉方式，展現異地共演，遠端真人的動作可以透過跟影像即時貼合，跟另一端的民眾做實際互動。

新月映像總監陳柏霖指出，高流11樓打造攝影棚，攝影棚安裝60座光學動態攝影機，透過5G基站即時傳輸虛擬人物「輕軌美少女」的影像到1樓的展演區，這類技術過去也曾應用在電影「阿凡達」製作上，現在也應用在遊戲、動畫製作上，製作上更有效率。

現場可以看到「輕軌美少女」身上配帶80個感應器，透過現場5G基站，可以零時差跟遠端民眾做互動。記者實際觀察，輕軌美少女身上配戴的設備也講求輕量化，整體約不到1公斤，在臉部前端也設置攝影機，即時捕捉人物的表情變化。

媒體關注中華電5G專網建置狀況，中華電主管指出，目標希望可以取得5G專網2/3市占，5G專網的建置成本跟設置的基地台數量有關，整體成本可能在新台幣百萬元上下，部分專案則是透過3到5年攤提方式分擔成本。（編輯：趙蔚蘭）1120216