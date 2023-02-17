李長庚：財管業務要打團隊戰 證照是競爭力關鍵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北17日電）台灣理財顧問認證協會理事長李長庚今天表示，台灣財管業務與歐美個人風格的獨立財務顧問不同，是打金融機構整體團隊戰，團隊有多少人擁有理財黃金證照，將是競爭力的決定性關鍵。

台灣理財顧問認證協會（FPAT） 今天舉辦「CFP與AFP授證典禮」。AFP（Associate Financial Planner）為理財規劃顧問，CFP（Certified Financial Planner）為國際認證高級理財規劃顧問，民眾必須先通過AFP測驗，才能考取CFP證照。

李長庚致詞時指出，近3年台灣取得CFP及AFP人數成長速度快，顯示銀行、保險與證券機構不僅包班授課、補貼教育訓練費用，部分更跟進美國作法，對取得CFP證照員工提供加薪鼓勵，以提升員工全方位理財規劃的綜合實力。

台灣理財顧問認證協會觀察，此次授證典禮，國泰人壽為最早大規模推動員工考證的機構，但後有追兵，南山人壽此屆新科人數居冠；中信銀行在人數及成長速度居銀行業第一，元大證券近年高度重視財管客戶經營，帶動員工投入報考CFP及AFP行列，人數及成長率穩居證券業之冠。

目前台灣平均取得CFP與AFP的年紀為41歲，略高於美國，不過李長庚發現，隨CFP與AFP證照認同提升，台灣報考有年輕化趨勢，此屆已有2001年出生的Z世代成為新科持證人。

李長庚並以自身經驗指出，考證相當耗費時間和腦力，越年輕報考認證越有優勢。

此外，跨界成為CFP的風潮從日本吹進台灣，李長庚提到，此次新科持證人中，有來自媒體業、會計師、科技業，甚至食品研發領域的優秀人才，顯示隨民眾對專業理財規劃需求提升，財管已吸引更多元人才加入。（編輯：張均懋）1120217