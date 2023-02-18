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研華迎接40週年 劉克振：今年起做好經營傳承

2023/2/18 12:58
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（中央社記者吳家豪台北18日電）工業電腦廠研華迎接40週年，今天起將於全球40個以上的城市舉辦研華全球腳踏車騎行活動，將有超過4000名以上的研華員工與夥伴參與。研華創辦人暨董事長劉克振決心自今年起做好經營傳承，創造永續經營的利他企業。

劉克振今天透過新聞稿說，伴隨著研華共創物聯網園區3期的落成，研華更能完整落實物聯網產業推廣及各生態價值鏈發展，也將致力成為物聯網領域人士最嚮往的全球頂尖企業，以多元管道養成人才、成就研華以及共創夥伴。

劉克振進一步表示，創辦企業至今，也決心自今年起做好經營傳承，讓研華能持續透過綠色營運與永續發展、物聯網普及共益、員工及社會共好等3大議題的推動，落實利他共益企業，成為永續地球的智能推手，為利害關係人創造一個永續經營的利他企業。

為迎接40週年到來，研華籌劃提撥全球員工每人1000美元（約新台幣3.04萬元）的預算規劃各地活動，並舉辦全球小研華人繪畫比賽。

此外，從今年下半年起，研華將陸續於全新落成的物聯網共創園區舉辦3場、於中國蘇州舉辦1場全球夥伴會議，期望與全球夥伴客戶分享最新的技術趨勢與物聯網觀點。（編輯：楊凱翔）1120218

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