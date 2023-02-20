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綠能大案致基期高 1月核准僑外投資額年減逾8成

2023/2/20 13:56
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（中央社記者劉千綾台北20日電）經濟部投審會今天公布112年1月核准僑外投資金額總計2億9167萬3000美元，年減逾8成，主因去年離岸風場等大型投資案導致比較基期偏高。

經濟部投資審議委員會今天公布112年1月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、以及對中國大陸的投資統計。

112年1月僑外投資件數為161件，較去年同期減少1.83%；核准金額部分，投資金額計2億9167萬3000美元（新台幣87億5019萬元），年減80.23%，主因是去年1月核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以105億6343萬4743元對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案，導致比較基期偏高。

投審會統計，今年1月核准新設公司件數為95件，新設公司投資金額2158萬2167美元；另外，今年1月核准新南向國家來台投資件數為37件，較上年同期增加15.63%，投資金額7376萬3000美元，較上年同期減少17.74%，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。

至於核准（備）對新南向國家投資件數為12件，年減20%，不過投資金額2億3818萬4000美元，年增248.66%；其中投資金額較大者為越南、新加坡及馬來西亞。

陸資來台投資方面，今年1月核准陸資來台投資件數為4件，與上年同期相同；投資金額88萬2000美元，年減約8成。自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1560件，核准投資金額25億6713萬6000美元。

對中國大陸投資方面，112年1月核准對中國大陸投資件數為27件，件數較上年同期減少35.71%；核准投資金額2億8374萬9000美元，較上年同期減少6.50%。

對外投資部分，112年1月核准（備）對外投資件數為36件，年減26.53%；投資金額4億2034萬2000美元，年增1.95%。（編輯：潘羿菁）1120220

#投審會
#112年1月僑外投資
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