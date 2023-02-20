股匯齊揚 新台幣量縮小升收30.371元

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）儘管市場觀望氣氛濃厚，受到台股上漲激勵，新台幣匯率今天由貶轉升，收盤收在30.371元，升值3.9分，不過交投清淡，台北及元太外匯市場總成交金額9.03億美元。

台股今天力甩頹勢，指數雖以15452.01點開低，但早盤即翻紅走高，盤中高點來到15575點，一度上漲近百點；台股加權指數終場上漲71.53點，收在15551.23點。

外匯交易員指出，近期美國公布的經濟數據多空交雜，加上聯準會官員的鷹派言論，訊息紛亂，使得市場氛圍偏向保守，今天兩大外匯市場總成交量不到10億美元，相當清淡。

新台幣兌美元今天以30.42元開盤後，先是小幅走貶，但隨著台股由黑翻紅，匯價跟著走揚，盤中最高升抵30.362元。

外匯交易員表示，外資動向將是左右新台幣升貶的關鍵力道，在市場風向還不太明確的情況下，短線新台幣應延續區間整理的格局。（編輯：張良知）1120220