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玉山金啟動160億元現增案 擬配發股利0.6元

2023/2/20 22:21（2/20 22:36 更新）
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玉山金控20日宣布啟動現金增資發行普通股，總金額估新台幣160億元。（圖取自玉山金控網頁esunfhc.com）
玉山金控20日宣布啟動現金增資發行普通股，總金額估新台幣160億元。（圖取自玉山金控網頁esunfhc.com）
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（中央社記者潘姿羽台北20日電）玉山金控今天發布重訊，宣布啟動現金增資發行普通股，總金額估新台幣160億元；玉山金表示，此次增資將用於轉投資玉山銀行拓展業務、充實營運資金，或是支應集團長期策略發展所需資金。

根據玉山金公告，將發行普通股8億股，每股面額10元，發行價格暫定新台幣20元，實際發行價格將待申報生效後，擬由董事會依照當時市場狀況決定。

玉山金總增資金額預計為160億元，為玉山金目前最大規模的增資案，不過玉山金表示，這次增資金額雖然比以往高，但因公司規模提升，這次增資發行股數僅占現有股本的5.6%，較以往低。

玉山金補充，將保留現金增資發行股數15%由員工認購，並依證券交易法第28條之1規定，提撥10%對外公開發行。

玉山金今天也同步公布股利政策，每股配發現金股利0.2元、股票股利0.4元，擬配發股利共0.6元。（編輯：趙蔚蘭）1120220

#玉山金
#玉山銀行
#玉山金控
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