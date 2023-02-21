全福延攬前武田大將徐文祺任總經理 加深國際布局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北21日電）全福生技延攬曾任日本武田全球藥物代謝及藥物動力部門副總裁徐文祺擔任總經理，朝向國際級藥廠建構專責國際授權、研發、營運及策略新經營團隊，強化並擴大國際佈局。

全福指出，在董事長林羣帶領下，全福乾眼症的開發中新藥BRM421於美國第1個3期臨床預計在第1季開始收案，預計收案人數為700多人，年底前完成數據揭露；第2個長期臨床預計2024年開始啟動2026年完成，並申請藥證。另外也將加速啟動神經性角膜炎孤兒藥BRM424的2期臨床規劃。

全福生技表示，為落實公司永續發展的目標，特別延攬徐文祺博士返台擔任總經理，帶回最新國際製藥界人脈及國際級公司的治理格局。原總經理簡海珊改任國際策略長，專注拓展全福的海外市場，朝成為國際級藥廠布局。

此外，李文機續任研發長，繼續帶領研發團隊實現PDSP技術平台的價值，並引進新技術強化全福產品線。並邀請前生華營運長郭美慧回任營運長，借助其在業界超過30年的營運管理經驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐文祺為美國康乃狄克大學藥劑學博士，專長在藥物代謝及藥物動力學，曾任日本武田藥品（Takeda）全球藥物代謝及藥物動力部門副總裁，在加入武田藥品前，任職必治妥施貴寶（BMS）藥廠20餘年。參與開發過的代表藥物達15項產品，並負責超過百項新藥產品的IND申請。擁有超過30年產業經驗，涵蓋新藥研發臨床前、臨床及上市後各階段。

簡海珊創立全福後，肩挑董事長暨總經理重任，十年間除將旗下原創乾眼症新藥BRM421推進至臨床三期、成功將大中華區開發與商化權利授權給中國遠大醫藥，也在去年順利登錄興櫃。於實踐階段性的營運里程碑後，將董事長及總經理職位交棒，改任國際策略長，進一步實踐公司國際化的目標。（編輯：郭無患）1120221