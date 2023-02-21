台南3/1減量供水 工業區、南科總量管制節水10%

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（中央社記者曾智怡台北21日電）3月1日起台南地區水情調整為減量供水橙燈，台水今天表示，安平、官田、永康、新營、台南科技等工業區、南部科學園區，採總量管制方式實施節水10%；每月用水量1000度以上工業與非工業用戶，各有10%至20%不等減量目標。

台水說明，大用戶節水量計算，是以水單收費月份111年4至9月的月用水量平均值為準。

南部水情嚴峻，旱災經濟部災害緊急應變小組工作會報2月18日決議，自3月1日起台南地區調整為減量供水橙燈，為能延長穩定供水，籲請用戶配合抗旱節水措施，共同度過旱情。

台水今天發布新聞稿表示，配合水情燈號調整，台南地區從夜間減壓升級到減量供水，台水呼籲用戶共體時艱，配合以下減量供水措施。

第一，安平、官田、永康、新營、台南科技等工業區、南部科學園區（台南園區），採總量管制方式實施節水10%，由國科會及經濟部工業局負責區內用水調配及管控。第二，非科學園區及工業區的每月用水量1000度以上工業用戶，實施節水10%。

第三，每月用水量1000度以上非工業用戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊。第四，一般家戶維持晚間10時至隔日早上6時減壓供水。

台水表示，大用戶節水量計算是以111年8月27日水情燈號轉綠燈前6個月，即以水單收費月份111年4至9月的月用水量平均值為準。

台水進一步說明，2月22日將發送減量供水通知單給大用戶，於3月1日啟動減量供水措施，一週後派員巡查減量供水戶是否有超量情形，如有超量第1次應開具勸導單，第2次與縣市政府會同執行鉛封減供措施。（編輯：潘羿菁）1120221