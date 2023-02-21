亞幣疲軟 新台幣走貶收30.415元創逾1個月低點

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）美股週一休市，市場缺乏方向性，亞洲股匯市陷入整理，新台幣匯率隨亞幣走弱，今天收盤收在30.415元，貶值4.4分，創逾1個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額12.89億美元。

台股今天開低震盪，終場收在15563點，僅小漲11.77點。新台幣匯率以30.41元開盤後，於30.4元附近上下波動，最高升抵30.368元，但受主要亞幣走疲影響，新台幣匯率午後跌勢擴大，最低為30.423元。

央行統計今天主要貨幣對美元變動，美元指數維持偏強格局、升值0.29%，非美貨幣倒成一片，新加坡幣貶0.24%、人民幣貶0.27%、歐元貶0.3%，韓元小跌0.11%，日圓貶0.4%，新台幣匯率今天貶值0.14%、貶幅居中。

外匯交易員表示，近日市場觀望氣氛轉濃，交投清淡，應該是等待新的消息面提供指引，接下來除了美國聯準會將公布的會議紀錄，聯準會在意的核心個人消費支出（PCE）物價指數也是關注重點。（編輯：林興盟）1120221