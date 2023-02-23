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MIH電動車設計大賽10組入圍決賽 最高獎金15萬元

2023/2/23 15:43
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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）MIH開放電動車聯盟今天表示，電動車造型設計大賽全台灣超過20所大專院校學生參與，投稿作品總計超過100件，10組團隊入圍決賽，角逐前3名大獎，最高獎金新台幣15萬元。

MIH聯盟透過新聞稿指出，這10組團隊來自成功大學、東海大學、明志科技大學、雲林科技大學、台北科技大學、台灣科技大學、台北教育大學等校，決賽將於4月26日舉辦，10組隊伍親自向評審們說明自己的設計理念及展示模型作品。

MIH指出，此次設計大賽參與者87%為大學/大專學生，13%為研究所及以上學生，投稿作品議題涵蓋B2B產業應用、優化駕駛體驗、促進環境永續、車內休閒、戶外活動、模組化設計等。

MIH指出，大多數作品將自動駕駛技術、人工智慧（AI）等規劃其中，可看出年輕人對高科技與交通工具融合的期待。

MIH說明，去年9月發起MIH電動車設計大賽，以「Z世代看移動出行的無限可能」為主題，活動參賽人數踴躍，收到超過百件的投稿作品，顯示出台灣年輕學子對電動車及汽車領域具有強烈的興趣及熱忱。

MIH聯盟執行長鄭顯聰表示，台灣發展電動車產業必須重視人才短缺的問題，更必須引入年輕人的想法及創意，未來電動車是生活文化的體現，是為解決用戶痛點而生，除了軟硬體研發，設計更是產業鏈重要的一環。（編輯：張均懋）1120223

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