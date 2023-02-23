歐洲碳價每公噸首度破100歐元 經部：台廠衝擊有限

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（中央社記者劉千綾台北23日電）俄烏戰爭影響歐洲天然氣供給，歐盟燃煤發電占比上升，導致歐盟排放額度價格昨天突破每公噸100歐元。經濟部表示，由於目前CBAM納管產品都享有免費核配，對台灣出口廠商短期衝擊不大。

經濟部研究發展委員會發布新聞稿指出，受俄烏戰爭影響，歐盟燃煤發電占比由2020年12.8%上升至2022年16%，但為管控排放總量，歐盟碳交易系統（EU ETS）逐年減少發放排放額度總額，2022年排放額度供給較2021年減少2.2%。

由於排放額度供給減少，但需求增加，因此歐盟排放額度價格在自由市場運作下，於22日突破每公噸100歐元。

歐盟預定自2023年10月1日起試行「碳邊境稅」（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），並於2026年正式上路。為避免歐盟本地企業減碳增加成本而不敵進口產品的價格競爭力，CBAM要求外國高碳排產品進入歐盟市場時，需先花錢購買減碳憑證。

針對廠商擔心歐盟碳價上升，可能導致出口CBAM納管產品成本增加，經濟部釐清，由於歐盟CBAM納管產品目前仍為100%免費核配，為符合WTO國民待遇規範，依歐盟CBAM草案規範，出口歐盟產品應繳交CBAM憑證可依免費核配比例扣減，因此碳價上升，對台廠短期影響不大。

經濟部舉例，鋼鐵業受CBAM影響較大，但目前歐盟鋼鐵業仍享受100%免費核配待遇；2026年CBAM正式實施後，鋼鐵業免費核配比例仍僅降為97.5%，因此廠商只要對出口產品碳含量2.5%繳費。

假設屆時歐盟碳價為每噸碳100歐元，廠商等於每噸碳只繳了2.5歐元，因此對廠商短期衝擊有限。

經濟部強調，將持續推動能源轉型，降低電力排放係數，也會協助廠商推動碳盤查與自願減量，以對接國際碳管制規範，提升產業的國際碳競爭力。（編輯：張良知）1120223