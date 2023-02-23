瑞鼎擬每股配息41元 力士配3元現金及2元股票股利

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（中央社記者張建中新竹23日電）IC設計廠瑞鼎去年賺進超過5個資本額，每股純益新台幣51.23元，預計每股配發41元現金股利；力士去年每股純益6.47元，每股將配發3元現金及2元股票股利。

面板驅動IC廠瑞鼎去年因下半年遭遇景氣逆風，供應鏈大舉調整庫存，總營收降至228.22億元，年減8.1%，稅後淨利38.62億元，年減10%，每股純益51.23元。

瑞鼎董事會決議去年盈餘每股配發41元現金股利，配發率約8成，以今天收盤價406元計，殖利率10.1%。

瑞鼎董事會同時決議董事長暨執行長黃裕國解除兼任總經理職務，由副總經理暨技術長林文聰升任總經理，人事案於3月1日生效。

展望今年，瑞鼎表示，第1季逢傳統淡季，產業鏈持續調節庫存，客戶也期待更具競爭力的價格，對第1季營運會有一定的壓力。

瑞鼎指出，面板客戶庫存水位持續下降，預期第1季後段部分大尺寸產品如電視及桌上顯示器驅動IC回補庫存需求可望湧現；此外，手機產品第1季庫存水位也將降低，下半年營運可望復甦。

金氧半場效電晶體（MOSFET）廠力士去年下半年因消費電子供應鏈庫存水位偏高影響，總營收10.98億元，略減0.68%。受惠毛利率攀升，加上業外匯兌收益挹注，力士去年稅後淨利達1.76億元，年增25.91%，每股純益6.47元。

力士董事會決議去年盈餘每股配發3元現金及2元股票股利，合計每股配發5元股利；以今天收盤價56.5元計，現金殖利率約5.31%。

力士對今年營運展望審慎樂觀，預期今年業績可望逐季攀升；在電源供應器與電池的MOSFET新產品出貨挹注下，毛利率應可向上提升。

矽智財（IP）廠力旺去年營收與獲利同創新高，每股純益21.61元，董事會決議去年盈餘每股配發19元現金股利，另以資本公積每股配發1.5元現金，合計每股配發20.5元現金；以今天收盤價1765元計，殖利率約1.16%。（編輯：張均懋）1120223