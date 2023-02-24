限空令解除電子爆賣壓 台股終場跌111點失守短期均線

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台股24日開高震盪拉回修正，上下波動幅度逾210點，尾盤電子權值股下殺，台股最後一筆爆出480億元沉重賣壓，終場收在15503.79點，下跌111.62點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）金管會解除限空令等穩定股市措施，台股今天開高震盪拉回修正，上下波動幅度逾210點，尾盤電子權值股下殺，台股最後一筆爆出新台幣480億元沉重賣壓，終場收在今天最低點15503.79點，下跌111.62點。

另外，指數編纂公司MSCI（明晟）日前公布季度調整結果，台股在全球標準型指數成分股不變，全球小型指數新增八方雲集等10檔，沒有任何成分股遭刪除，調整結果今天收盤生效。

台股今天收盤失守15700點和15600點整數關卡，也失守5日線約15530點、10日線約15531點和月線約15514點等短期均線。不過台股今天收週線小漲24.09點，收月線上漲238.59點。

金管會解除限空令等穩定股市措施，取消個股當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日平盤下禁空限制。至於國安基金暫無退場規劃。

台股今天走勢震盪，早盤從高點約15718點回落修正，電子翻黑，金融在平盤下整理，代表中小型股的櫃買OTC指數創波段高點後回檔，盤中上下波動幅度超過170點，接續失守15700點和15600點整數關卡，也失守5日、10日和月線等短期均線。

尾盤電子權值股下殺，台股大盤最後一筆爆出480億元沉重賣壓，終場台股加權指數收在今天最低點15503.79點，下跌111.62點，跌幅0.71%，上下震盪超過210點，成交值來到新台幣2861.62億元，電子股終場下挫1.03%，金融股小跌0.2%，航運股震盪終場小漲0.39%。

電子股最後一筆賣壓達301.7億元，晶圓代工龍頭台積電翻黑終場收在今天最低511元，跌幅1.35%，市值跌破13.3兆元，聯發科翻黑終場收今天最低723元，下跌2.95%，聯電小跌0.5%、收在49.95元，日月光投控走堅收在106元，上揚2.42%，鴻海翻黑收在101元，下跌1.94%。

金控股整理，其中富邦金翻紅收在60元，小漲0.33%，中信金收22.75元，小跌0.44%，兆豐金收33.3元，下跌1.04%，國泰金收43.45元，小漲0.35%。

航運股震盪，其中長榮收157元，小跌0.63%，萬海收79.6元，小漲0.51%，陽明收64.6元，小漲0.47%，航空雙雄長榮航收28.3元，下跌0.88%，華航收20.3元，下跌0.98%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股後市大盤需關注變數包括中國經濟解封後對後續通膨變化影響、美國聯準會（Fed）升息腳步、俄羅斯與烏克蘭戰爭後續情勢、以及美股及台股企業財報與法說會展望。

觀察籌碼面，沈建宏分析，台股融資餘額降至1600億元左右，外資在台指期多單超過1萬8000口，近期台股強勢源頭是軋空，後續需留意美股財報表現，台股在軋空結束後，預期3月至4月基本面調下，台股修正壓力加大。

在類股操作上，沈建宏指出，可留意7大族群，包括經濟解封受惠股，以及率先調整庫存結束、近期有短急單、搭配高股息題材的族群；此外低軌衛星供應鏈、生技、電動車或汽車電子、再生或替代能源、鋼鐵等族群均可關注。（編輯：潘羿菁）1120224