台股今年漲幅亞股居冠 金管會2理由解除救市措施

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（中央社記者謝方娪台北23日電）金管會拍板即日起取消個股當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日平盤下禁空限制，有2大原因讓金管會認為退場時機已到，第一是影響國內外資本市場的不確定因素已和緩、股市回穩，第二是今年台股漲幅冠居亞股。

金管會今天宣布，即日起取消當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得在平盤下放空限制。根據金管會統計，此次實施限空令期間，影響檔數最高為2022年12月20日的331檔，最低為2023年2月7日的1檔。

金管會證期局主秘黃厚銘表示，為何會選在此時收回穩定股市措施，主要有2大考量，第一是金管會內部觀察，影響國內外資本市場的不確定因素已和緩，這段期間國際股市持續上漲；第二是今年截至2月22日止，台股漲幅達9.06%，在主要亞股中居冠。

黃厚銘指出，金管會已密切觀察一段時間、綜合各因素所下決定，檢視國內外相關資料，評估時機已經很合適；考量既然國內外股市都已回穩，先前相關措施是為穩定股市而實施，現在已是適當的時機讓相關措施退場。

金管會今天同步宣布，先前調降每日盤中借券賣出委託數量限額、拉高最低融券保證金成數、放寬信用交易應補繳差額的抵繳擔保品範圍等3大穩定股市措施，自2月24日起停止適用，全數回歸原先規定。

根據金管會證期局統計，今年截至2月22日止，韓股漲幅8.11%、深圳漲幅8.03%、上海漲幅6.54%、日本漲幅3.87%、香港漲幅3.25%、新加坡漲幅1.5%，台股漲幅9.06%居主要亞股之冠；今年截至2月23日止，外資累計已買超台股達新台幣2343億元。

針對金管會實施穩定股市措施期間，對台股價量影響程度，若以2022年9月30日、金管會首度調降每日盤中借券賣出委託數量限額並拉高融券保證金成數為基準，當日台股加權股價指數為13426點，截至今天台股收盤為15615點，漲幅達16.3%。

另2022年7至9月台股日均值為2104億元，2022年10月至今年1月台股日均值降至2048億元，減幅2.66%。（編輯：趙蔚蘭）1120223