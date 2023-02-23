台股今年漲幅亞股第一 金管會限空令126天救市3大成效

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（中央社記者謝方娪台北23日電）金管會宣布即日起取消個股當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得在平盤下放空限制。金管會表示，此次限空令126天已發揮穩定股市3大成效，借券賣出情形趨緩、整戶擔保維持率回升及今年台股漲幅居亞股之冠。

台股站回萬五大關，考量股市已回穩，金管會今天拍板限空令等穩定股市措施退場，即日起取消當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得在平盤下放空限制。

同時，金管會先前調降每日盤中借券賣出委託數量限額、拉高最低融券保證金成數、放寬信用交易應補繳差額的抵繳擔保品範圍等3大穩定股市措施，自2月24日起停止適用，全數回歸原先規定。

台股史上有5度實施限空令，分別為1998年亞洲金融風暴、2008年金融海嘯、2015年陸股崩盤、2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊，以及2022年美國升息、通膨及俄烏戰爭等國際動盪，不過實施內容和條件不完全相同。

金管會證期局主秘黃厚銘指出，當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得在平盤下放空措施，此次實施期間自2022年10月21日起至2023年2月23日止，相較過往實施相同措施紀錄，此次為實施期間最長的一次。

因應2022年國際情勢動盪，金管會自2022年7月起陸續實施穩定股市措施，包括放寬信用交易應補繳差額的抵繳擔保品範圍、調降每日盤中借券賣出委託數量限額、拉高最低融券保證金成數及個股收盤跌幅達3.5%以上隔日平盤下禁空的「限空令」。

金管會今天同步揭露穩定股市成效，第一是借券賣出占大盤成交值比率及平均成交值已明顯下降，第二是信用交易整戶擔保維持率已顯著提高，第三是今年截至2月22日止，台股漲幅達9.06%，居主要亞股之冠。

根據金管會證期局統計，2022年前9月借券賣出占大盤成交值比率為2.8%、借券賣出平均成交值為新台幣71億元；今年1月借券賣出占大盤成交值比率已降至1.83%、借券賣出平均成交值降至35億元，已有相當明顯地下降。

對比2022年7月信用交易整戶擔保維持率最低水位為151.83%，今年1月31日整戶擔保維持率已上升至177.25%，且近3個月平均整戶擔保維持率都高於170%，2月22日整戶擔保維持率為178.84%。（編輯：張良知）1120223