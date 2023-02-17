過去1年台股ETF規模成長近70% 千禧世代為投資主力

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）近1年來台股市場雖遭逢市場逆風，波動頻繁，但台股ETF規模卻持續壯大。根據統計，與台股ETF相關的國內投資指數股票型基金過去1年來規模成長近7成，其中千禧世代對於ETF投資比重約41%，高於平均值的33%。

千禧世代是指1981至1996年出生族群。根據投信投顧公會統計，2022年1月底台股ETF規模為新台幣4993.15億元，高速成長至2023年1月底的8483.23億元，年增率高達69.9%，顯示採取台股ETF投資策略的投資人持續高速成長。

兆豐投信指出，台股ETF交易相對簡易以及成分股組合相對透明等投資優勢，推動資金向ETF資產靠攏，近期又有臺灣指數公司編制發布的「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」，相對著重成分股的全面性分散投資，並定期調整回各產業類股等權重比例。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊表示，過去幾年疫情困境下，觀光業、航空業、內需產業等題材曾表現落後，目前疫後復甦的景氣反轉帶來基本面與題材面的修復力道，將有助隱形冠軍類股落後補漲或追上趨勢。

兆豐投信表示，根據臺灣指數公司1月指數化報告顯示，千禧世代投資人偏好累積人生財富及為退休計劃儲蓄，也對於有能力選擇適合的ETF來符合理財目標較有信心。

目前千禧世代對於ETF投資比重約41%，高於平均值的33%，並預期未來5年千禧世代投資ETF的比重將提升至48%，仍會勝於其他世代投資人，也將高過平均值的40%。（編輯：林淑媛）1120217