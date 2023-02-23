金管會解除4大救市措施 國安基金暫無退場規劃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北23日電）金管會今天宣布4大救市措施退場，國安基金官員接受電訪表示，尊重金管會決定，至於國安基金退不退場，要根據委員會決議辦理，目前沒有召開臨時會的規劃。

台股站回萬五大關，考量股市已回穩，金管會今天拍板限空令等穩定股市措施退場，即日起取消當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得在平盤下放空限制。

同時，先前調降每日盤中借券賣出委託數量限額、拉高最低融券保證金成數、放寬信用交易應補繳差額的抵繳擔保品範圍等3大穩定股市措施，自2月24日起停止適用，全數回歸原先規定。

國安基金去年7月決議第8度護台股，根據今年1月初公布的財報，截至去年12月底，國安基金進場121個交易日，投入金額來到新台幣545.08億元，第4季加碼433億銀彈，帳面未實現損失9.68億元。現已知動用的金額545.08億元，站上史上第3高。

按照往例，下次國安基金例會預計將在4月中旬之前召開。（編輯：趙蔚蘭）1120223