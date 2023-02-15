巴菲特拋台積電 專家：預告兔年台股主角換人做

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）股神巴菲特旗下波克夏海瑟威大幅降低台積電美國存託憑證（ADR）持股，投信投顧公會副理事長、萬寶投顧董事長朱成志認為，巴菲特的動作預告台股兔年主角將換人做，可能由代表中小型股的小兔子擔綱。

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）去年第4季大舉處分台積電ADR，降幅高達86%，拖累台積電今天重跌20元，跌幅3.67%，拖累台股大跌221點，巴菲特罕見的短線操作也引發市場討論。

朱成志今天出席投信投顧公會春酒受訪時表示，這和巴菲特過去的習慣不太一樣，但可能反映產業面，電子業及半導體在上半年仍持續進行庫存調整。他認為，巴菲特的動作也許預告了今年台股的主角要換人做，不再由大型股擔綱，而是由小兔子登場，中小型股相對有機會。

不過就2023年整體金融市場而言，朱成志預料是從下往上走，通膨則是從上往下降，降多降少的問題。他認為，今年景氣沒有去年差，台股重點在個股，非總體經濟面。以今天來看，OTC跌幅相對集中市場小，而今年OTC整體漲幅也領先集中市場。

他指出，巴菲特在去年第3季買台積電ADR，第4季就大幅減碼，但今年以來外資回補台積電達20餘萬張，巴菲特持有台積電股票占整體外資的比重很小，賣台積電ADR可視為臨時性的插花。

另外，針對近來ChatGPT引發的熱門話題，朱成志表示，科技產業的革命永遠來自於破壞性的創新，在AI的世界級賽道上，台灣廠商無法進到真正的戰場上，但可以當軍火商，包括半導體、IP及伺服器都是台灣的強項，是未來的趨勢。（編輯：張均懋）1120215