台積電重挫20元 台股下跌221點終場收15432.89點

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（中央社記者張建中台北15日電）台股今天重挫221.59點，15400點關卡失而復得。台積電大跌20元，半導體類股指數下挫逾3%，表現最弱勢。

台股加權指數收在15432.89點，下挫221.59點，跌幅1.42%，成交值新台幣2216.67億元，5日線約15563點與10日線約15542點失守。

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）去年第4季大砍台積電美國存託憑證（ADR）持股86%，重創台積電股價大跌20元，收在525元，影響大盤指數約165點。

其餘半導體族群聯發科、聯電、世界先進及力積電等也紛紛走跌，半導體類股指數下挫逾3%，連帶影響電子類股指數下跌1.97%，表現弱勢。

傳統產業股漲跌互見，士電與和泰集團及工研院技術轉移輔導設立的起而行綠能，共同成立充壩技術服務公司，主攻智慧充電服務系統，士電股價強攻漲停，達74.4元，帶動中興電等儲能族群股價抗跌。

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價大漲7.5%，帶動和大及貿聯-KY等概念股股價上揚。隨著港澳旅客自由行來台觀光即將鬆綁，雄獅等觀光類股也有不錯表現。航運類股表現相對疲弱，類股指數下挫逾1%。

分析師王兆立表示，台股在回檔過程中，指數宜守住波段大量區低點近15300點，否則整理時間恐拖長，是重要觀察指標。（編輯：楊蘭軒）1120215