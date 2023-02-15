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巴菲特大賣ADR 台積電重挫3%市值跌破14兆元

2023/2/15 09:47（2/15 10:02 更新）
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台積電15日股價開盤跳空大跌19元，達526元，跌幅逾3%。（中央社檔案照片）
台積電15日股價開盤跳空大跌19元，達526元，跌幅逾3%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹15日電）股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威去年第4季大舉處分台積電美國存託憑證（ADR），降幅高達86%，衝擊台積電今天股價開盤跳空大跌19元，達526元，跌幅逾3%，市值失守新台幣14兆元關卡。

素有「美股風向球」的13F（Form 13F）持倉最新報告出爐，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）去年第4季對台積電ADR持股降至近830萬單位，減幅達86%，市值僅剩約6.18億美元。

受波克夏大舉減持消息影響，台積電ADR盤後一度大跌逾5%。台積電今天也走勢疲弱，開盤跳空大跌19元，達526元，市值縮水新台幣4926億元，滑落至13.63兆元，影響大盤約157點。

巴菲特（Warren Buffett）過去鮮少著墨科技股，去年第3季大手筆買進6006萬單位台積電ADR，價值超過41億美元，備受各界矚目，並激勵台積電股價彈升。

時隔一季，波克夏大幅減持台積電ADR，有違巴菲特篤信長期持有的投資哲學。台積電ADR今年來大漲逾3成，波克夏可能錯過年初這波強彈行情。

在波克夏減持台積電ADR的同時，富達與橋水等基金則反向操作加碼；其中，富達基金大舉加碼1184萬單位台積電ADR，持股增加74%，至2778萬單位，市值20.69億美元。（編輯：楊蘭軒）1120215

#台積電ADR
#巴菲特
#波克夏
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