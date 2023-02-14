台積電去年員工分紅激增 法人盼留才也能兼顧股東

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（中央社記者張建中新竹14日電）台積電董事會決議2022年第4季每股配發2.75元現金股利，維持前幾季的水準。較受矚目的是，台積電員工分紅總額激增逾7成，預計發行的限制員工權利新股數量也倍數增加。法人表示，台積電在留才之餘也能照顧股東。

台積電去年營運表現亮麗，營收與獲利逐季創新高，第4季營收新台幣6255.3億元，歸屬母公司淨利2959億元，每股純益11.41元。台積電全年總營收2.26兆元，年增42.6%，歸屬母公司淨利1.01兆元，年增70.4%，每股純益39.2元。

台積電董事會今天決議2022年第4季維持每股配發2.75元現金股利，除息交易日為2023年6月15日。台積電2022年總計每股配發11元現金股利，維持與2021年相同水準。

台積電去年度員工業績獎金與酬勞今天出爐，董事會核准總金額達1214億400萬元，年增70.4%。台積電去年底台灣員工人數增至近6.5萬人，平均每人可得約186.77萬元，增加49.5%。

此外，為吸引及留任高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG成果，董事會核准發行2022年限制員工權利新股共211萬股，亦核准發行不超過普通股624萬9000股的2023年限制員工權利新股。

台積電表示，2022年業績成長，以及目前股價較去年同期低，是2023年限制員工權利新股發行數量增加的主因；但實際發行數量仍可能會有變化。

新光投信董事長劉坤錫說，台積電員工分紅金額與限制員工權利新股增加，應是為了留人才所提供的獎勵誘因，是順應趨勢與潮流。

劉坤錫認為，業績表現還是投資人最關心的焦點，只是台積電若能在留才之餘，同時適度調升股利，讓股東也能分享公司營運成長的成果，應是台積電股東所期待。

台積電董事會核准召集2023年股東常會，訂6月6日上午9時於新竹國賓大飯店舉行，2023年限制員工權利新股案，將呈送股東會核准。（編輯：趙蔚蘭）1120214