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巴菲特狠砍ADR台積電開盤挫19元 台股大跌183點

2023/2/15 09:10（2/15 10:04 更新）
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台股15日走勢疲弱，指數早盤一度大跌183點，失守15500點，達15471.23點。（中央社檔案照片）
台股15日走勢疲弱，指數早盤一度大跌183點，失守15500點，達15471.23點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北15日電）美股14日漲跌互見，道瓊工業指數下跌156.66點，費城半導體指數勁揚64.315點。台股今天走勢疲弱，指數早盤一度大跌183點，失守15500點，達15471.23點，隨後跌勢收斂至約120點，重回15500點之上。

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）去年第4季大舉處分台積電美國存託憑證（ADR），降幅高達86%，衝擊台積電ADR盤後重挫；台積電今天開盤跳空達526元，大跌19元，影響大盤約157點。

其餘包括聯發科及聯電等半導體族群股價也紛紛走跌，半導體類股指數重挫逾2.8%，連帶影響電子類指數下挫逾1.8%。（編輯：楊蘭軒）1120215

#台股
#台積電
#巴菲特
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