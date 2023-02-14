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台積電去年第4季每股配息2.75元 6/15除息

2023/2/14 17:53
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（中央社記者張建中新竹14日電）晶圓代工廠台積電董事會今天通過配發2022年第4季每股現金股利新台幣2.75元，除息交易日為今年6月15日。

隨著高效能運算及車用電子平台業績成長，台積電去年第4季營收攀高至6255.3億元，再創單季歷史新高，季增2%；歸屬母公司淨利2959億元，同創新高，季增5.4%，每股純益11.41元。

台積電董事會今天通過配發去年第4季每股現金股利2.75元，配息基準日為今年6月21日，除息交易日6月15日，6月17日至21日停止普通股股票過戶，現金股息於7月13日發放。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，2022年第4季股利估計將有3.43億餘元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有3551萬餘元股息入袋；總裁魏哲家持股634萬6207股，也將有1745萬餘元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計將有45.47億餘元入帳。（編輯：張良知）1120214

#張忠謀
#劉德音
#台積電董事會
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