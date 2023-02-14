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台積電去年員工分紅總額1214億元 每人平均186.77萬元

2023/2/14 18:02（2/14 18:24 更新）
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台積電董事會14日核准去年度員工業績獎金與酬勞，總金額約1214億400萬元。（中央社檔案照片）
台積電董事會14日核准去年度員工業績獎金與酬勞，總金額約1214億400萬元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹14日電）台積電董事會今天核准去年度員工業績獎金與酬勞，總金額約1214億400萬元，以去年底台灣員工人數約6.5萬人計，平均每人可得約186.77萬元。

台積電去年營運表現亮麗，營收與獲利同創歷史新高，總營收2.26兆元，歸屬母公司淨利1.01兆元，每股純益39.2元。

隨著獲利創高，台積電去年度員工業績獎金與酬勞總金額同步攀高至1214億400萬元。其中，員工業績獎金約607億200萬元，已於每季季後發放，酬勞約607億200萬元，預計今年7月發放。

台積電持續擴大徵才，至去年底台灣員工人數突破6萬人，增至將近6.5萬人，不過，平均每人可得約186.77萬元，年增49.5%。（編輯：趙蔚蘭）1120214

#台積電
#分紅
#台積電董事會
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