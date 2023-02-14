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台積電董事會通過增資亞利桑那子公司 上限35億美元

2023/2/14 18:18（2/14 19:05 更新）
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台積電在美國鳳凰城的新廠6日舉行移機典禮，廠房建築上高掛美國國旗、亞利桑那州旗和「美國製造」標語。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日
台積電在美國鳳凰城的新廠6日舉行移機典禮，廠房建築上高掛美國國旗、亞利桑那州旗和「美國製造」標語。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日
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（中央社記者張建中新竹14日電）台積電擴大美國投資，董事會今天核准在不超過35億美元額度內，增資100%持股的子公司TSMC Arizona。

台積電亞利桑那州廠去年12月舉行移機典禮，宣布第一期工程將於2024年量產4奈米，並開始興建第二期工程，預計2026年開始生產3奈米製程，兩期工程總投資金額約400億美元，為美國史上規模最大的外國直接投資案之一。

台積電董事會今天核准在不超過35億美元的額度內，增資100%持股的子公司TSMC Arizona。

同時，董事會也核准台積電資本預算約69億5950萬美元，內容包括建置及升級先進製程產能、建置特殊製程產能、廠房興建及廠務設施工程。

因應產能擴充及/或污染防治相關支出的資金需求，台積電董事會還核准在不高於新台幣600億元的額度內，於國內市場募集無擔保普通公司債。（編輯：林淑媛）1120214

#台積電董事會
#台積電亞利桑那州廠
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