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股神巴菲特大砍台積電持股 法人：台股添變數

2023/2/15 08:18（2/15 09:12 更新）
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（中央社記者張建中台北15日電）美股14日漲跌互見，道瓊工業指數下跌156.66點，費城半導體指數勁揚64.315點。法人表示，股神巴菲特大舉處分台積電ADR，引發台積電ADR盤後重挫，台積電今天股價表現備受關注。

美國1月消費者物價年增6.4%，高於市場預期，美股14日震盪，走勢分歧。道瓊工業指數下跌156.66點，跌幅0.46%；標準普爾500指數下跌1.16點，跌幅0.03%；那斯達克指數上漲68.35點，漲幅0.57%；費城半導體指數勁揚64.315點，漲幅2.1%。

國內外產業訊息方面，台積電董事會核准2022年第4季每股配發新台幣2.75元現金股利，2022年員工業績獎金與酬勞總金額達1214億400萬元，平均每人可得約186.77萬元，並核准發行2022年限制員工權利新股共211萬股，亦核准發行不超過普通股624萬9000股的2023年限制員工權利新股。

記憶體廠旺宏去年第4季稅後淨利6.05億元，每股純益0.33元，全年每股純益4.85元。總經理盧志遠表示，記憶體市況不佳，景氣接近底部，但底部時間可能蠻長。

工研院技術轉移輔導設立起而行綠能，獲得和泰集團和仰德集團旗下士林電機投資，共同成立充壩技術服務公司，主攻智慧充電服務系統。

法人表示，巴菲特旗下的波克夏海瑟威甫於去年第3季大手筆買進台積電美國存託憑證6006萬股，第4季意外大舉處分5176餘萬股，減幅高達86%，引發台積電ADR盤後重挫，台積電今天股價表現備受關注。（編輯：郭無患）1120215

#台積電董事會
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台股量縮觀望 法人：靜待美通膨數據出爐台積電1月營收創同期新高 巴菲特動向備受關注
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旺宏去年第4季每股純益0.33元 估景氣底部時間拉長
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