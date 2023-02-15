巴菲特罕見操作 上季砍台積電ADR持股86%

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（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）根據最新申報資料，「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威公司上季大砍台積電美國存託憑證（ADR）持股86%，短期內大舉進出，有違其長期持有哲學，可能錯過年初強彈行情。

今天美股收盤後公布的申報文件顯示，波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）去年第4季持有近830萬單位的台積電ADR，是減持幅度最大的股票之一。波克夏去年第3季才建立約6000萬單位的投資部位，總值逾41億美元，截至上季末只剩約6.18億美元。

台積電ADR在正規交易時間收漲1.9%，受波克夏大舉減持消息影響，盤後股價一度跌逾5%。

縱橫股海數十年的巴菲特（Warren Buffett）鮮少敲進科技股，去年11月大舉投資台積電ADR的消息曝光，投資界大吃一驚。時隔一季，波克夏大幅減持台積電ADR，成為這份申報文件公布後的熱門話題，因為這違背巴菲特篤信長期持有的投資哲學。

台積電是全球晶圓代工龍頭，也是半導體權值股之一。但去年受聯邦準備理事會（Fed）積極升息衝擊，半導體族群大幅回檔，台積電ADR全年跌幅達38%。

波克夏在台積電ADR走勢低迷時進場，短時間內大舉出脫，可能錯過半導體股今年初隨美股買氣回籠的強勢反彈行情。

截至14日收盤，台積電ADR價位為97.96美元，較去年封關水準高出31.5%。

另一方面，波克夏去年第4季減持美國銀行公司（US Bancorp）股票91%，是單季減持幅度最大的股票。此外，波克夏也減持紐約梅隆銀行（BNY Mellon）股票59%。

波克夏上季小幅增持2016年起投資的蘋果公司（Apple）股票，占整體投資部位比例近39%。

依美國規定，管理逾1億美元的投資法人須在每季結束45天內向證券管理委員會（SEC）揭露持股資訊。這份文件只呈現截至上季末的波克夏持股情況，欠缺即時性，但巴菲特投資經驗老到，每季如何操作仍令眾多投資人好奇。（編輯：高照芬）1120215