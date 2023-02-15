波克夏短線買賣台積電ADR 法人：對產業景氣存有疑慮

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（中央社記者張建中新竹15日電）股神巴菲特旗下波克夏海瑟威罕見短線買賣台積電ADR，法人表示，不排除是對產業景氣存有疑慮；半導體產業分析師陸行之則認為應是專業經理人的決定，在股神加持光環消失後，投資人應關注台積電客戶需求、庫存變化，以及何時調升股利發放率。

波克夏去年第3季大舉買進6006萬單位台積電ADR，價值超過41億美元，第4季對台積電ADR持股驟降至近830萬單位，減幅達86%，市值僅剩約6.18億美元。

受波克夏大舉減持消息影響，台積電ADR盤後一度大跌逾5%。台積電今走勢疲弱，盤中一度達523元，重挫22元，市值縮水新台幣5704億元，滑落至13.56兆元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，波克夏這次在台積電ADR的操作邏輯與先前不同，可能是掌握度較低，影響持股信心。

分析師王兆立說，波克夏大舉減持台積電ADR，不排除可能對產業景氣存有疑慮；半導體產業景氣自去年下半年反轉，供應鏈籠罩在庫存過高陰霾下，今年半導體產值恐轉為負成長。

陸行之在臉書貼文表示，這次短線進出台積電ADR，實在不像巴菲特過去價值股一抱10年的作風，他研判應是專業經理人的決定；可能於去年第3季想開始大幅加碼抄底，結果沒買多少，股價就沒低檔了。

陸行之說，在股神加持的光環消失後，投資人應關注台積電全球設計客戶、下游系統客戶的需求及庫存變化，人工智慧（AI）應用大幅攀升對台積電AI晶片客戶的影響。

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此外，資本支出、3奈米製程量產進度、5奈米和7奈米需求何時回升，以及何時調升股利發放率等都是投資人關注重點。陸行之表示，台積電去年每股純益新台幣39.24元，若今年還是維持每股配發11元現金股利，發放率僅28%。

當波克夏減持台積電ADR同時，富達與橋水等基金去年第4季則反向操作，加碼台積電ADR；其中，富達基金大舉加碼1184萬單位台積電ADR，持股增加74%，至2778萬單位，市值20.69億美元。文藝復興也加碼755萬單位台積電ADR，持股大增28278%，至757萬單位。（編輯：林淑媛）1120215