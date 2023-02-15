新台幣貶破30.3元 兔年升幅幾近回吐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北15日電）美國最新通膨數據高於預期，加上巴菲特大減碼台積電ADR，台股應聲重挫；雙重利空壓境之下，新台幣匯率今天貶值9.3分，收在30.308元，兔年以來升幅幾乎快吐光。

美國1月消費者物價指數（ CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 ）月增0.5%、年增率6.4%，外匯交易員直言，原本市場認為月增率會大幅成長，年增率持續趨緩，但月增看起來還好、年增則沒有弱很多，「兩邊都有人解讀，市場風向比較亂」。

通膨壓力依舊存在，為美國聯準會提供升息空間，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）去年第4季大砍台積電美國存託憑證（ADR）持股86%，重創台積電股價，拖累台股今天重挫221.59點，收在15432.89點。

台股大跌、外資匯出等利空夾擊，新台幣今天以30.27元開盤後，迅速跌破30.3元價位，最低觸及30.336元、重貶逾1角，終場以30.308元作收，創逾2週新低，兔年開紅盤以來的強勁升幅幾乎全數吐光，台北及元太外匯市場總成交金額放大至17.17億美元。

外匯交易員指出，美國通膨位處高檔，但市場對數據解讀紛亂，導致金融市場偏向震盪，接下來仍是看數據說話，短線新台幣匯率應於30元至30.5元的區間整理，靜待就業、通膨數據出爐，這不只是聯準會下次會議決策的重要參考依據，也將為市場提供新的指引。（編輯：張均懋）1120215