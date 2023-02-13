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國際科技廠裁員10% 吳政忠：台科學園區應遠低於此

2023/2/13 12:48（2/13 13:31 更新）
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國科會13日舉辦2023年新春記者會，主委吳政忠（圖）表示，國際部分科技大廠裁員5%至10%人力，台灣科學園區的比例應該遠低於此。中央社記者張璦攝 112年2月13日
國科會13日舉辦2023年新春記者會，主委吳政忠（圖）表示，國際部分科技大廠裁員5%至10%人力，台灣科學園區的比例應該遠低於此。中央社記者張璦攝 112年2月13日
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（中央社記者張璦台北13日電）全球科技業裁員潮一波接著一波，國科會主委吳政忠今天表示，國際部分大廠裁員5%至10%人力，台灣科學園區的比例應該遠低於此；同時，由於半導體需求仍在，3大科學園區今年的營業額應該仍有機會突破新台幣4兆元。

國科會副主委陳宗權則指出，目前沒有具體收到科學園區內的公司通報裁員事件。

國科會今天舉辦2023年新春記者會，媒體關切，在科技業面臨景氣下行、裁員消息頻出之際，台灣科學園區的營運展望，以及是否有公司放無薪假或裁減人力。

吳政忠指出，儘管2022年後半年有遭遇些許危機，但3大科學園區去年營業額仍將按照預期超過4兆元；至於今年表現，他笑說，現在才2月，但以目前的觀點來看 ，「我希望超過4兆（元），應該有機會」，因為半導體需求還是全世界的重點，而台灣的半導體產業走在前端。

針對裁員議題，吳政忠表示，有國際大廠裁員5%至10%人力，台灣的科學園區應該遠比這個數字低，若有裁員事件，後續勞動部、科學園區管理局會協調，不讓員工相關權益受損。（編輯：楊凱翔）1120213

#吳政忠
#國科會
#陳宗權
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