輝達財報亮眼激勵股價 AI元宇宙系列ETF水漲船高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北24日電）受到ChatGPT應用帶動，AI基礎建設龍頭輝達（Nvidia）財報亮眼，23日股價大漲14.02%，帶動持有輝達及微軟相關ETF跟著水漲船高。

法人表示，2023年全球科技「新商機」爆發，繼電動車火紅後， ChatGPT全球爆紅，生成式AI工具推陳出新，顛覆式創新科技主題帶旺不少科技族群出現成長新動能，由輝達與微軟組成的雙引擎，也使不少ETF直接受惠。

根據各大投信官網數據，截至2月22日，台灣掛牌的59檔海外股票型ETF中，同時持有輝達與微軟的ETF有7檔，前4檔ETF的雙引擎持股比例都在1成以上。

其中，成分股打包十大科技巨頭的統一FANG+ETF，雙引擎持股比例最高，達到18.61%。截至2月23日統計，以16.12%的報酬率，奪下近一月績效冠軍。富邦元宇宙ETF報酬率也有10.58%。

統一FANG+ETF基金經理人林良一表示，AI發展商機龐大，除了軟體股以外，AI基礎建設類股更是直接受惠。因AI研發需要在雲端平台利用處理器進行大量訓練，以ChatGPT為例，他的模型就是在微軟雲端，以輝達處理器為基礎研發。未來隨著ChatGPT這一類的機器人陸續推出並在民間普及，市場對雲端及高端處理器的需求也會提高，帶動相關類股持續高速成長。

第一金投信投資長曾志峰表示，2022年在供應斷鏈壓力、通膨與升息影響下，獲利下修壓力已陸續反應，高利率敏感度的成長類股在升息壓力減緩後，以衛星資產配置而言，無論是海外股票或是台股投資，可望重新受惠如今年最夯的AI、ChatGPT等熱門題材紅利動能，創新科技受惠股受期待。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，近期輝達財報優於市場預期，激勵科技類股走勢，樂觀情緒蔓延，連帶讓台灣半導體以及PC類股因此受惠。但近期成長股不宜追高，在總經與消息面相對疲弱的環境下，應以價值股為優先考量。

鄭翰紘表示，長線來看，隨著政策推動解封、ChatGPT帶動AI題材，以及開放港澳旅客來台自由行，有利於行情整理後再次上攻。加上世界通訊大會即將登場， 5G、低軌衛星以及車用電子等相關題材都將受到關注。（編輯：潘羿菁）1120224