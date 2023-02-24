1月製造業服務業測驗點齊揚 台經院示警通膨壓力仍存

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）台經院今天公布1月營業氣候測驗點，製造業受惠於中國經濟復甦，測驗點連續3個月走揚；服務業因春節因素以及邊境解封，測驗點同步走升。不過台經院提醒，通膨依舊是今年必須面對的經濟課題。

台經院今天發布1月製造業營業氣候測驗點為88.18點，連續3個月上揚，主因是預期未來去化庫存調整告一段落，加上中國經濟復甦，因此看好未來半年景氣表現的廠商比例明顯高於看壞。

服務業則受惠於今年農曆春節連假天數較長，帶動年節商品採買、外出聚餐增加，加上疫後邊境解封，出入境人數飆升，國內外旅遊市場大幅回溫；1月服務業營業氣候測驗點為91.96點，結束先前連續5個月下跌態勢，轉為上揚。

儘管製造業與服務業營業氣候測驗點同步走揚，台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，今年通膨仍是值得注意的課題，美歐通膨開始走緩，但要當心的是亞洲，日本物價漲幅超過4%，中國解封經濟復甦，也將帶動物價上漲，「通膨壓力依然存在」。

至於美國聯準會（Fed）貨幣政策動向，台經院研究六所所長吳孟道說，美國勞動市場仍相當緊俏，薪資物價螺旋之下，物價不會這麼快降下來，預期美國聯準會終端利率年底都還維持5%以上的水準。

吳孟道也說，升息決策的影響有滯後性，對經濟衝擊不會立即顯現，雖然部分專家及機構認為今年下半年經濟轉好，但升息決策是否會進一步衝擊經濟成長有待觀察。

營建業方面，1月營業氣候測驗點為91.50點，結束先前連續2個月上揚，轉為下滑，除了農曆春節的長假效應，造成地政機關工作天數減少，同時影響看屋量與簽約量，更重要的是房市面臨的大環境呈現利空夾擊狀態所致。（編輯：楊蘭軒）1120224