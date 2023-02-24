聯發科去年每股純益74.59元 擬配息76元創新高
2023/2/24 18:00
（中央社記者張建中新竹24日電）IC設計廠聯發科去年獲利創新高，每股純益新台幣74.59元，預計每股配發76元現金，同創新高。
隨著手機、智慧裝置平台及電源管理晶片3大產品線業績同步成長，聯發科去年營收與獲利同創新高，總營收5487.96億元，年增11.2%，歸屬母公司淨利1181.41億元，增加6%，每股純益74.59元。
聯發科董事會決議去年度盈餘每股配發62元現金股利，另以資本公積每股配發14元現金，合計每股配發76元現金；以聯發科今天收盤價723元計，殖利率約10.51%。
聯發科今天同時發布新聞稿，表示將在世界行動通訊大會（MWC）展示3GPP 5G非地面網路衛星通訊技術，為智慧手機提供雙向衛星通訊功能。
聯發科指出，首批採用聯發科衛星通訊技術晶片的智慧手機由英國Bullitt集團及手機大廠摩托羅拉（Motorola）共同推出，更多終端應用裝置將在今年陸續亮相。摩托羅拉兩款智慧手機defy 2和CAT S75均採用聯發科MT6825 3GPP NTN晶片組，支援Bullitt Satellite Connect衛星通訊服務。（編輯：趙蔚蘭）1120224
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