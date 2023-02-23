童子賢：科技業景氣上半年灰色黯淡 到夏天逐漸明朗

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（中央社記者吳家豪台北23日電）iPhone代工廠和碩董事長童子賢今天說，今年上半年科技業景氣一定處在「灰色濛濛黯淡的時刻」，只要不是做手機、電腦等消費性產品的領域，慢慢聽到庫存去化不錯的消息，等到今年夏天景氣會逐漸明朗。

此外，日經亞洲週刊今天報導，蘋果公司已選擇與中國組裝廠立訊合作發展擴增實境（AR）裝置，由立訊接管原本隸屬和碩的上海AR團隊，象徵蘋果首次選擇中國廠商開發全新產品線。童子賢回應，消息不正確，對此沒有評論；和碩向中央社記者表示，不針對單一客戶跟產品評論。

業內人士分析，近期不時傳出立訊爭取蘋果合作案的消息，可能因為市場板塊正在轉移，且牽涉到更大的合作項目。

童子賢今天出席風傳媒9週年暨新新聞36週年社慶論壇，以「供需脫鉤考驗，科技產業發展的機會和挑戰」為題發表演講，並於會後接受媒體採訪。

針對今年科技業景氣，童子賢表示，去化庫存大概需要半年時間，去年第4季很難講哪個產品開始變差，例如筆記型電腦從去年夏天到秋天就開始有感覺，因此用半年時間去化庫存，對某些產品是必要的。

他說，2023年整個消費市場部分領域有新產品刺激，例如某間公司發表很先進的虛擬實境（VR）和擴增實境裝置，但還要看是否掌握殺手級應用。

童子賢認為，今年下半年科技業景氣會恢復正常，不再受到過多庫存的影響，至於是往好或不好方向發展，要看當時全球消費狀態而定。

媒體詢問VR與AR商機，童子賢直言，有做到相關生意的廠商會很興奮，目前僅止於個別產品發表，還不到改變整個科技業的地步。疫情之後有些平台經濟還沒停下來，未來會出現哪些應用，將主導科技業走向。

他表示，可以樂觀期待今年下半年比上半年好，然而過去在疫情期間消費者大量採購手機、筆記型電腦和桌上型電腦，已滿足需求，不會馬上需要換機，之前因為消費過度，現在有點低迷。

他也提到，和碩負責網通產品的第六事業處狀況不錯，在疫情期間需求很強，客戶一直要求拉貨，等到物料順暢後就開始「活蹦亂跳」，與個人電腦（PC）等消費性電子產品走向相反。（編輯：張均懋）1120223