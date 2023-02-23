外媒指美國廠面臨挑戰 台積電：強化內部培訓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹23日電）台積電美國亞利桑那州新廠預計明年量產，紐約時報報導，台積電將面臨高成本與內部管理的挑戰。台積電表示，海內外晶圓廠的成本差異在規劃考量當中，並將強化內部培訓，以促進全球人才共融。

紐約時報訪問11名台積電員工後報導，許多員工擔心台積電可能偏離研發重心；此外，台美潛在文化衝突令部分員工不太願意外派美國。

台積電今天指出，規劃晶圓廠選址時有許多考量，包含客戶需求、市場機會、成本效益，以及營運效率等各項條件，而亞利桑那州晶圓廠計畫也是提供台積電招募全球人才很好的機會。

隨著全球業務擴展，台積電積極強化內部培訓，以促進全球人才共融，並珍視其多元的觀點及背景為台積電帶來的價值。

台積電表示，在設立每個晶圓廠時，當地都會有著不同的特性與氛圍，包括台灣在內，台積電協助新進員工順利融入公司企業文化，來台受訓或是海外外派的項目皆持續進行中。

據了解，台積電目前已有600多名外籍員工來台受訓並返回美國，同時員工申請外派情況踴躍。

台積電強調，致力創造開放、多元和包容的工作環境，為海內外員工安排許多跨文化溝通與合作的培訓及管理課程。台積電也設立多種溝通管道，以利員工分享關於工作環境的任何想法或疑慮，台積電重視員工的意見並帶來改變。

台積電指出，了解海內外晶圓廠之間存在成本差異，這也都在規劃考量當中，預測長期毛利率可達53%或更高。（編輯：張良知）1120223