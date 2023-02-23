日經亞洲：中國立訊精密為蘋果開發手機AR功能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）「日經亞洲」週刊（Nikkei Asia）今天報導，蘋果公司（Apple）的中國簽約製造商立訊精密工業股份有限公司將協助蘋果開發iPhone手機的擴增實境（AR）功能。

路透社引述日經亞洲的報導說，熟知內情人士透露，立訊精密（Luxshare Precision Industry Co Ltd）已接管蘋果台灣代工廠和碩（Pegatron）在上海的AR研發團隊。和碩最初就是協助蘋果開發AR手機。

日經亞洲說，台灣鴻海科技集團也參與這項計畫；同時蘋果已借重最重要的兩大供應商台積電和索尼（Sony）為iPhone手機開發微有機發光二極體（micro OLED）面板。

蘋果、立訊精密、鴻海和索尼尚未回覆路透社相關採訪，台積電則拒絕談論此事。

彭博（Bloomberg News）先前報導，蘋果今春預定推出首款混合實境（MR）頭戴裝置，能夠整合擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）兩大功能服務，價格很可能達到3000美元（近9萬新台幣）上下。日經亞洲報導，蘋果希望第2代能降價。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120223