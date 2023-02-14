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外媒：蘋果退出中國轉往印度遇挑戰 塔塔旗下工廠僅半數產品達標

2023/2/14 18:48（2/14 19:23 更新）
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2021年9月1日一名銷售人員走過印度孟買Apple經銷商店。（路透社）
2021年9月1日一名銷售人員走過印度孟買Apple經銷商店。（路透社）
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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）今天根據熟知蘋果公司（Apple Inc.）營運人士的話報導，蘋果有意擴大在印度生產已遭遇挑戰。

路透社引述報導內容說，由於中國實施防疫清零政策使各產業供應鏈受到影響，同時美、中經貿和地緣政治緊張加劇，總公司設在加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果不斷將生產活動移出中國。

金融時報引述熟知內情人士的話報導，印度南部由塔塔集團（Tata Group）經營的一家手機外殼工廠只有大約半數產品的品質符合標準，可送交蘋果供應商富士康公司（Foxconn）使用。

報導指出，這種50%的「產量」並不符合蘋果零缺點的要求。同時，蘋果在印度擴大生產的進度緩慢，原因之一就是在物流、關稅和基礎設施等方面遭遇挑戰。

蘋果自2017年順應印度政府推動在當地製造，透過台灣緯創集團然後是富士康在印度展開iPhone手機組裝作業以來，便對印度寄予厚望。

印度貿易部長上月表示，蘋果希望印度的產量占比能從目前大約5-7%提高到25%。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1120214

#印度
#蘋果
#富士康公司
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