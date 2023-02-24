研華去年每股盈餘13.85元 擬發股利11元創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北24日電）工業電腦廠研華今天公布2022年度財報，營收與獲利雙創新高，每股盈餘新台幣13.85元；董事會決議每股擬配發現金股利10元及股票股利1元，合計總股利配發11元，創歷年新高。

研華2022全年合併營收687.45億元，年增17%；營業毛利261.13億元，年增18%；稅後淨利107.57億元，年增30%。

單季營運部分，研華去年第4季合併營收達171.87億元，年增9%，改寫歷年同期新高；稅後淨利25.43億元，年增12%；每股盈餘為3.26元，單季獲利創歷史第3高。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞稿表示，2022年面臨高通貨膨脹與景氣趨緩的挑戰，研華整體營運仍締造優異成績。去年第4季接單/出貨比值（B/B Ratio）為0.92，累計2022年B/B Ratio為1.03。

陳清熙指出，觀察去年第4季3大區域的B/B Ratio，歐洲及北美市場皆趨近1倍、保持動能，中國為0.67偏低水位，研判景氣谷底大致已過，中國防疫解封後的需求復甦力道為後續觀察重點。

展望2023年，研華表示，全球景氣放緩及區域市場不確定性猶在，高庫存問題也仍待時間去化。但全球能源轉型與淨零政策蔚為趨勢，EV電動車迅速普及與高齡化社會結構等議題，將帶動再生能源基礎建設、EV電池及充電樁設備、工廠自動化、智慧醫療等剛性需求高速成長。

此外，強固型工業電腦廠神基投控今天公布2022年度財報，合併營收為324.76億元，年增8%；歸屬於母公司業主淨利25.65億元，年減40%，差異主要因為2021年第2季認列PMD股權處分利益25.19億元，基期較高；每股盈餘為4.27元。神基董事會決議通過配發現金股利3.8元。

電腦設備廠神達投控公布2022全年合併營收為478.33億元，年增13%；營業損失11.89億元；歸屬母公司稅後淨利為92.94億元，每股盈餘7.76元。神達董事會通過盈餘分派案，將配發股東現金股利每股1.3元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

神達發布新聞稿說明，2022年度營業損失主要原因為提列庫存跌價損失及應收帳款損失等約14億元，大幅影響整體淨利，起因於一家客戶組織重整，遞延收款、出貨與訂單，雖與客戶保持密切聯繫，但目前處理進度不如預期，秉持穩健原則經審慎評估後，提列相關損失。

儘管去年本業虧損，但神達稅後仍獲利，原因為去年第3季處分轉投資Concentrix Corporation部分持股，致持股比率下降，加上對Concentrix Corporation持股意圖改變，依IFRS規定，由「權益法」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」，認列一次性評價利益及估列相關所得稅後的處分利益69億元，約影響每股盈餘5.76元；由於並未實際處分，屬於未實現利益。（編輯：蘇志宗）1120224