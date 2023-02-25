聊天機器人全球掀熱潮 AI概念股吸引市場目光

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（中央社記者張建中新竹25日電）聊天機器人ChatGPT全球掀起熱潮，不僅Google與百度等業者計劃跟進推出相關應用，AI概念股也成為市場資金追逐焦點。分析師認為，算力、演算法及資料標註提升，是這次ChatGPT得以快速爆紅的關鍵。

OpenAI打造的ChatGPT，去年11月底推出後，在短短2個月內，活躍用戶數即突破1億戶，成為史上用戶數增長最快的應用程式，引起全球各界高度關注與熱烈討論。

除OpenAI股東微軟（Microsoft）決定加碼投資，Google有意跟進推出聊天機器人Bard，中國百度也將在3月推出類似服務「文心一言」。

人工智慧（AI）市場商機備受市場期待，市場資金追捧相關概念股。IC設計服務廠創意挾AI題材，今年業績可望續創新高，2月股價屢創新高，並躋身千金股之列，自782元，飆高至1160元，大漲378元，漲幅達48.34%。

資料中心、伺服器相關的信驊及緯穎也被視為AI概念股，股價同步強勢表現；其中，信驊2月自2100元，攀高至2795元，勁揚695元，漲幅達33.1%，並穩居台股股王寶座。緯穎2月也自750元，揚升至969元，上漲219元，漲幅約29.2%。

研調機構顧能（Gartner）分析表示，ChatGPT與當前兩個熱門的AI議題聊天機器人和語言模型GPT-3相關。聊天機器人能夠以看似智慧的對話方式進行互動，GPT-3產出的內容則似乎已經理解問題、內容和上下文。

分析師王兆立說，早年的聊天機器人屬於分類式，應用範圍比較受限，通常用於簡易查詢；ChatGPT是比較大型的生成式機器人，能夠理解問題，並回覆一句話或一篇文章，有很大進步。

王兆立表示，這要歸功於晶片算力、演算法及資料標註提升。ChatGPT需要很大的算力，演算法也是經過不斷改版的成果，此外，背後還有龐大的團隊，進行資料標註，清理無意義的資料。

王兆立認為，AI晶片未來可以再精進，無論是算力或硬體架構，可以更有效率；演算法也還有進步的空間。資料標註方面則應力求減少人工。（編輯：郭無患）1120225