4度赴MWC演講 王雪紅：HTC營運會越來越好

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（中央社記者江明晏台北28日電）宏達電董事長王雪紅第4度應邀擔任全球行動通訊大會（MWC）專題演講嘉賓，她表示，以消費者為中心的創新和5G科技，更需要積極跨界協同合作；她也強調，HTC營運會越來越好。

全球行動通訊大會睽違3年後重回實體舉行，宏達電董事長王雪紅第4度應邀擔任專題演講嘉賓，由其夫婿、宏達電董事陳文琦陪同。

王雪紅今天的講題為「協同合作將是決定虛實整合新世界的成功關鍵」，諾基亞總裁暨執行長隆德馬克（Pekka Lundmark）、新加坡電信執行長袁坤滿、韓國電信執行長顧炫武與義大利電信執行長拉布里歐拉（Pietro Labriola）等人，也對此議題提出看法。

王雪紅表示，過去3年，大家都因疫情經歷互動方式的典範轉變，但多年來，她依然深信用人文結合科技，可以釋放人類的無窮想像力，從最根本基礎上，永遠改變人們在世界上交流和互動的方式。

她說，未來需要一種全新思維模式，以消費者為中心的創新和突破性的5G科技，更需要積極的跨界協同合作，才能為持續成長的終端使用者提供最先進服務，為企業展開新契機。

王雪紅在演講時提及，必須確保人們能夠快速、輕鬆地，得到豐富完整的消費者和企業體驗，更重要的是盡最大努力呈現積極的體驗，以開放和安全的方式支持共同創作者社群，透過HTC VIVE可建立虛擬實境和業界標準。

她指出，宏達電2015年推出VIVE時，連接速度還不夠快，無法提供高保真無線VR，因此，PC VR提供當時最好的體驗。隨著5G和未來6G的到來，將為人們提供更快、連接更緊密的無線體驗；時至今日，由於技術突破的融合，XR硬體可以真正支援VIVE和VIVERSE，在各領域實現協同合作。

王雪紅舉例，與合作夥伴Surgical Theater和虛擬實境的技術整合，創建獨特的解剖結構和腫瘤的360度 XR模型，快速的幫助醫療團隊為病人的治療做出明智的決定；耶魯大學醫學院的研究發現，受過VR培訓的外科醫生速度提高29%，錯誤率減少6倍。

她更相信，透過協同合作創造的不僅是技術，更是建立於社區和社會的重要性。然而，在打造這個前瞻性的社會前，科技必須先將用戶的隱私、安全和顧慮放在首位。

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王雪紅最後分享透過協同合作，宏達電也擴大進入文化機構和藝術的機會，2017年宏達電創建VIVE Arts；2019年初，Orange發起了一個項目，邀請VIVE Arts保護法國文化遺產，宏達電於是與內容合作夥伴Emissive，以創新技術保存歷史建築，允許任何人不需要前往巴黎，就能在VR中體驗巴黎聖母院。

至於宏達電何時可獲利，王雪紅接受媒體訪問表示，HTC「營運會越來越好」；觀察財報表現，宏達電自2019年起營運從谷底爬升，虧損逐年收斂中。（編輯：林克倫）1120228