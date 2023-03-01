台馬斷纜搶修 NCC：馬祖居民2、3月固網費用全免

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北1日電）台馬海纜持續搶修中，NCC今天表示，馬祖居民固網業務2月、3月費用會全免，行動網路馬祖用戶2月月租費全免，馬祖旅客可依比例減免，電信業者會主動辦理月租費減收。

中華電信兩條台灣、馬祖海纜分別在2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜，造成馬祖地區民眾通信受到影響。國家通訊傳播委員會（NCC）目前針對台馬海纜關注三大面向，包括海纜搶修、微波擴容跟費用補償。

民眾關注的補償方面，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，行動網路五大電信都包含，帳單地址、戶籍地址在馬祖的用戶，2月月租費全免；若旅客2月有到馬祖旅遊，則是按天數減免，例如有旅客2月去馬祖5天，月租費可以扣掉其中的5/28，業者會主動辦理月租費減收。

翁柏宗表示，固網業務（電路出租、Hinet上網、MOD月租費）月租費則是2、3月都全免，4月則視契約內容，再看海纜或微波擴容狀況而定。

翁柏宗表示，海纜目前正在搶修中，業者也持續接洽其他海纜船；微波容量預計3月中擴容到3.8Gbps，今年底達到8.148Gbps，即年底備援容量可以接近平時訊務量相同水準。

翁柏宗表示，微波擴容作業，微波兩個設置地點一是在陽明山竹子湖，另一個在馬祖東引，電信基層的人其實得上山下海。微波使用的天線直徑4.5公尺、重950公斤，施工吊車有25噸，需從台灣運到馬祖東引，過程中也要克服天氣因素才行。

NCC今天也審議衛星地球電台設備技術規範草案預告結果，針對船舶移動式衛星地球電台（ESV），新增在14GHz到14.5GHz頻段，限制ESV設備的有效等向輻射功率（EIRP），讓相關規範更完善，避免船舶靠岸時，相關設備干擾到陸地上的微波設備，後續再做14天預告。（編輯：張均懋）1120301