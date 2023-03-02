台灣應材不畏半導體不景氣 今年續徵才與調薪

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（中央社記者張建中新竹2日電）半導體產業景氣反轉向下，記憶體廠美光（Micron）啟動全球人員精簡計畫，不過，半導體設備廠台灣應材今年持續招攬人才，人資長羅淑貞表示，今年也將持續調薪。

台灣應材今天舉行媒體交流會，羅淑貞出面說明人才策略，她說，台灣應材以雇主品牌為策略，致力成為員工最推崇的最佳雇主。

羅淑貞表示，台灣應材積極營造「六感」，包括幸福感、成就感、歸屬感、榮譽感、參與感及信任感，要讓員工能夠長長久久待下來。

羅淑貞說，在人才培訓方面，2022年共斥資新台幣1.04億元，為員工舉辦3140堂線上、線下訓練課程，包括英語視訊會議技巧、高效率簡報技巧、情境領導等。

因應疫情後工作模式改變，羅淑貞表示，台灣應材今年2月起實施混合工作模式，一般員工可選擇星期一、五在家工作，還提供員工符合人體工學的桌椅等設備，工程師也不用到公司，可直接到客戶端，給員工更多彈性。

羅淑貞說，儘管短期半導體人力市場稍微放緩，長期人才庫仍不足，台灣應材今年將持續招攬人才及進行調薪；職缺額度將逐季滾動式檢視，調薪幅度則視市場及個人績效而定。

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羅淑貞表示，台灣應材今年將擴大參加校園博覽會活動，將由去年的6所大學，擴增至今年的9所，並在12所大學舉辦「機不可失」活動，把無塵衣帶到學校，讓學生體驗。此外，將在15所大學舉辦線上女力論壇，希望吸引更多女學生參與。

羅淑貞說，因應就業環境國際化、多元化、高齡化發展趨勢，台灣應材需要跨領域及跨文化、跨世代相處能力的人才。（編輯：張均懋）1120302